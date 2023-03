Highlights e gol Wolverhampton-Tottenham 1-0, Premier League 2022/2023 (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 37

Gli highlights e i gol di Wolverhampton-Tottenham 1-0, sfida valida per il 26° turno della Premier League 2022/2023. Al Molineux arriva una sconfitta per gli Spurs, ancora una volta “orfani” di Antonio Conte in panchina. La rete di Traorè al minuto 82 regala tre punti ai Wolves, che compiono un importante passo nella corsa alla salvezza. Il Tottenham rimane comunque quarto, ma il piazzamento Champions non è ancora assolutamente garantito.

GLI HIGHLIGHTS