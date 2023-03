Serie B 2022/2023, Vazquez stende una Reggina in crisi: il Parma espugna 1-0 il Granillo

Il Parma espunga 1-0 lo stadi Granillo nel match contro la Reggina valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023: decide una rete messa a segno dal solito Franco Vazquez. Nella prima frazione di gara le due squadre non creano molte occasioni da gol, ma danno vita ad una fase di gioco caratterizzata da grande veemenza e fisicità, che costringono il direttore di gara ad estrarre una serie di cartellini gialli. Nella ripresa, invece, gli uomini di Fabio Pecchia alzano il ritmo spingendo con determinazione e al 68′ passano in vantaggio con una grande realizzazione dell’argentino. Gli amaranto non riescono a reagire ed incassano l’ennesima sconfitta di questo nefasto 2023. In virtù di questo risultato i ducali salgono al settimo posto in classifica con 40 punti, mentre i calabresi restano sesti a quota 42.