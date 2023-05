Premier League 2022/2023, Manchester City in vetta. Anche il Liverpool non sbaglia

Serata di recuperi per la Premier League 2022/2023, che ha visto andare in campo due match importantissimi della ventottesima giornata. Fari puntati sul Manchester City, che è ufficialmente la nuova capolista e sembra ormai avviato al titolo: i Citizens hanno infatti superato 3-0 il West Ham e hanno così completato il sorpasso ai danni dell’Arsenal, dovendo anche giocare una partita in più rispetto ai Gunners. All’Etihad Stadium è successo tutto nel secondo tempo, con Ake ad aprire le marcature prima dell'”immancabile” gol di Erling Haaland e del sigillo finale firmato da Phil Foden. Un solo punto di vantaggio per il City in classifica, ma potenzialmente sono quattro e l’inerzia è tutta dalla parte degli uomini di Pep Guardiola che sogna anche il possibile Triplete.

MANCHESTER CITY-WEST HAM: GLI HIGHLIGHTS (VIDEO)

Ad Anfield invece arriva una vittoria più tirata e meno spettacolare per il Liverpool, che batte 1-0 il Fulham. Decisivo un rigore trasformato da Salah, dopo una clamorosa disattenzione difensiva da parte degli ospiti. Per i Reds di Klopp resta comunque lontana la Champions: il Liverpool infatti è quinto a quattro punti dal Manchester United, che però ha giocato due partite in meno e sembra quindi avere un margine di tutta sicurezza.

LIVERPOOL-FULHAM: GLI HIGHLIGHTS (VIDEO)