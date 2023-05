FANTACALCIO – Milan-Cremonese: gol di Krunic o di Messias? La decisione

Il Milan riacciuffa la Cremonese in pieno recupero. Nel match di San Siro, valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, i rossoneri evitano la sconfitta contro la penultima della classe e lo fanno al 93′. Su un calcio di punizione battuto da Junior Messias, la palla sbatte sulle gambe di vari giocatori e finisce in porta. Tra coloro che la toccano c’è anche Rade Krunic, tuttavia la Lega Serie A ha assegnato il gol a Messias. Buone notizie dunque per chi lo ha al fantacalcio.