Verona-Inter, Inzaghi: “Siamo in un buon momento, dobbiamo continuare così”

Dopo il roboante 6-0 con cui l’Inter ha sconfitto il Verona, Simone Inzaghi è stato intervistato ai microfoni di Sky. “Siamo in un buon momento: stiamo giocando bene, abbiamo recuperato uomini importanti e i risultati stanno arrivando – ha affermato il tecnico nerazzurro –. Dobbiamo continuare così, visto che tra meno di 72 ore dovremo essere a Roma per giocarci un’altra gara importante. Roma e Milan? Le loro frenate certamente ci aiutano. Noi abbiamo l’obiettivo di arrivare in Champions League e dobbiamo mettercela tutta. In questo momento siamo in grado di finalizzare le nostre azioni, cosa che non sempre ci è riuscita nella parte centrale di questa stagione. Stasera il primo gol ci ha avvantaggiati psicologicamente, ma la squadra aveva già approcciato la gara benissimo”.

Qualche commento anche sui suoi difensori, che oggi hanno lavorato molto bene: “Acerbi lo conosco da tanto tempo: ha una concentrazione altissima e riesce a mantenerla per più partite. Stasera ho preferito lui, ma anche Bastoni mi dà grande affidabilità. Sostituzioni? Sono importanti per portare tutti pronti fisicamente per questi ultimi appuntamenti. Sono molto soddisfatto, ho ottime risposte da tutti”, ha concluso Inzaghi.