Highlights e gol Liverpool-Fulham 1-0, Premier League 2022/2023 (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 80

Il video con highlights e gol di Liverpool-Fulham 1-0, match valevole per il recupero della ventottesima giornata della Premier League 2022/2023. Ad Anfield arriva una vittoria di misura per i Reds, che esultano grazie al rigore trasformato da Salah nel finale del primo tempo. Arrivano così tre punti importanti per gli uomini di Klopp, che comunque restano ancora lontani dal quarto posto che vale la Champions League.

GLI HIGHLIGHTS