Highlights e gol Manchester City-West Ham 3-0, Premier League 2022/2023 (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 34

Gli highlights e i gol di Manchester City-West Ham 3-0, recupero del ventottesimo turno della Premier League 2022/2023. Vittoria pesantissima per i Citizens di Guardiola, che completano il sorpasso in vetta alla classifica ai danni dell’Arsenal e hanno ancora una partita in più da giocare. Insomma, il City è padrone del proprio destino e questa sera ha regolato gli Hammers con le reti di Ake, Haaland e Foden nel secondo tempo. Di seguito gli highlights della partita.

GLI HIGHLIGHTS