Premier League 2022/2023, fuga Arsenal: vince il derby contro il Tottenham e vola a +8 sul City

Nel derby del Nord di Londra, match che ha chiuso la ventesima giornata del campionato di Premier League 2022/2023, l’Arsenal ha sconfitto per 2-0 il Tottenham. I gunners tornano alla vittoria dopo il pari contro il Newcastle e allungano a +8 sul secondo posto (47 punti contro i 39 del Manchester City). E’ ancora presto per parlare di titolo, ma a questo punto appare chiaro come sia l’Arsenal la squadra da battere in stagione. Niente da fare per il Tottenham di Conte, ancora sconfitto in casa per 2-0 (come contro l’Aston Villa) e sempre più lontano dalle prime quattro. A decidere il derby al Tottenham Hotspur Stadium sono la goffa autorete di Lloris e il gol di Odegaard, entrambi arrivati nel primo tempo.

