Serie C 2022/2023, Girone C: vincono Cerignola e Potenza, 0-0 sia per Taranto che per Avellino

Pomeriggio di gare e di gol quello del Girone C della ventiduesima giornata di campionato di Serie C 2022/2023. 6 gli incontri giocati, con un totale di 13 gol. Partiamo dalla vittoria casalinga dell’Audace Cerignola, che si impone 2-0 sulla Fidelis Andria. Le reti al 4′ e al 7′ di Tascone e Malcore. Vince in trasferta il Monterosi in casa della Juve Stabia. Padroni di casa in avanti con Bentivenga, ribaltati poi già nel primo tempo dai gol di Della Pietra, Piroli e Carlini. Stesso risultato, ma a campi invertiti, tra Potenza e Gelbison. Qui vincono infatti i padroni di casa con la doppietta di Caturano e il gol di Girasole. Inutile il gol ospite di De Sena.

Vittoria in trsaferta per il Messina che, in casa della Viterbese, si impone per 1-3. Catania, Kragl e Marino per i siculi, Marotta per i padroni di casa, ma il gol non basta. 2 pareggi invece per 0-0, Avellino-Monopoli e Taranto-Turris terminano a reti bianche.