Highlights e gol Tottenham-Arsenal 0-2: Premier League 2022/2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 47

Il video dei gol e degli highlights di Tottenham-Arsenal 0-2, match valevole per la ventesima giornata della Premier League 2022/2023. I gunners vincono il derby del Nord di Londra e allungano in vetta alla classifica, staccando di otto lunghezze il Manchester City al secondo posto. A decidere il match sono l’autorete di Lloris e il gol di Odegaard. In alto le immagini salienti del match.