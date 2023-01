Premier League 2022/2023, festa grande per il Brighton di De Zerbi: batte il Liverpool e lo scavalca in classifica

Il Brighton di Roberto De Zerbi non si ferma più. Battuto anche il Liverpool (per la sesta volta nella sua storia) con un sonoro 3-0 all’Amex Stadium. Dopo il 4-1 all’Everton e il 5-1 al Middlesbrough, i Seagulls calano il tris nel match della 20^ giornata di Premier League e regalano un pomeriggio da sogno ai propri tifosi. Il protagonista assoluto è Solly March, bandiera del club, che sblocca la gara al 47′ e trova la doppietta sei minuti dopo. Nel finale arriva anche la terza rete, firmata dal neo entrato Welbeck. Successo importante per il Brighton, che scavalca in classifica proprio il Liverpool e sogna l’Europa, distante un solo punto (e con una partita in meno).

HIGHLIGHTS E GOL (VIDEO)

Negli altri tre incontri di giornata, tutti delicati scontri salvezza, arrivano altrettante vittorie pesanti. Il Nottingham Forest batte 2-0 il Leicester (al quarto ko di fila) grazie a una doppietta di Brennan Johnson. L’Everton cade contro il fanalino di coda Southampton, che torna al successo dopo sei sconfitte consecutive grazie alla doppietta del suo capitano Ward-Prowse. Infine, il gol di Podence inguaia il West Ham (in piena zona retrocessione) e rilancia il Wolverhampton.