Slittino, Fischnaller chiude quinto a Sigulda: Loch rosicchia 30 punti in classifica

Piccola frenata di Dominik Fischnaller nella corsa alla Coppa del Mondo di slittino: l’azzurro si classifica 5° a Sigulda (Lettonia) e fa segnare il suo peggior risultato stagionale. Vince il tedesco Max Langenhan, nuovo campione europeo che precede Felix Loch di soli 58 millesimi e il lettone Kristers Aparjods, terzo a 85 millesimi di distanza. Una gara strana e disputatasi in condizioni non del tutto regolari, con il ghiaccio che è diventato sempre più molle e dunque meno performante: ad approfittarne è stato proprio il tedesco, che ha rimontato dalla dodicesima posizione e ha chiuso la tappa in vetta. Considerate le difficili condizioni, non è andata malissimo a Fischnaller, il quale ha perso solo 30 punti rispetto a Loch in classifica generale: con 520 punti, l’azzurro ha ancora un vantaggio di 94 punti su Loch secondo, quando le gare mancanti al termine della stagione sono 5.