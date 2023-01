Highlights e gol Brighton-Liverpool 3-0: Premier League 2022/2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 33

Il video dei gol e degli highlights di Brighton-Liverpool 3-0, match valevole per la ventesima giornata della Premier League 2022/2023. Tris dei ragazzi di De Zerbi, che travolgono i Reds grazie alle reti di March (doppietta) e Welbeck. Tre punti importanti per il Brighton, che scavalca in classifica proprio la squadra di Klopp e sogna l’Europa. In alto le immagini salienti del match.