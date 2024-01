Manchester United, Varane nei guai: pubblica una foto con gli sci, ma il contratto lo vieta

Guai in vista in casa Manchester United per Raphael Varane. Il difensore francese infatti ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto sulla neve, sulle Alpi con la sua famiglia durante la pausa invernale. Ciò ha scatenato le polemiche, dal momento che le nome contrattuali dei Red Devils vietano ai calciatori di sciare per evitare infortuni. Il club ora ha intenzione di fare luce sulla vicenda, provando a capire se il difensore abbia realmente sciato, entrando così in contrapposizione con le regole contrattuali. Nel caso fossero confermati i sospetti, per l’ex Real Madrid potrebbe profilarsi addirittura la risoluzione del contratto. Nel frattempo però ci ha pensato ten Hag a smorzare le polemiche. In conferenza stampa infatti il tecnico olandese ha negato: “Varane? Non so di cosa state parlando, sono voci. È un giocatore molto importante per noi, ma c’è concorrenza interna come dovrebbe esserci in un top club come il nostro“.