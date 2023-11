Manchester United: ten Hag ha fiducia nei suoi giocatori per invertire la rotta

Reduce dal k.o. per 3-0 all’Old Trafford contro il Newcastle in Carabao Cup, l’allenatore del Manchester United Erik ten Hag è finito sulla graticola. Il tecnico olandese però ha fiducia nei suoi giocatori e confida in loro per superare questo momento di crisi. “Sappiamo che qui ci sono degli standard da rispettare e da raggiungere giorno per giorno. Lavoreremo duro per tornare dove ci compete perché la squadra è forte“, ha detto l’ex Ajax. Nel prossimo turno di campionato i Red Devils sono attesi dalla trasferta a Craven Cottage contro il Fulham. “Dobbiamo vincere, non ci sono scuse – ha detto ten Hag – ho a disposizione una grande squadra e ho grande fiducia in loro. Possiamo e dobbiamo fare meglio, il mio compito è quello di spingere tutti a dare il meglio di sé“.