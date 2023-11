Atalanta-Inter, i 24 convocati di Gasperini: recuperato Scalvini

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha ufficializzato i convocati per la sfida contro l’Inter, in programma sabato 4 novembre alle 18 presso il Gewiss Stadium. Sono 24 i calciatori chiamati dall’allenatore degli orobici, costretto a rinunciare agli infortunati Touré e Palomino. Recuperato invece Giorgio Scalvini, che aveva lasciato anzitempo il terreno di gioco in occasione dell’ultima gara a causa di un problema fisico. Di seguito l’elenco completo.

Adopo Michel (25)

Bakker Mitchel (20)

Bonfanti Giovanni (43)

Carnesecchi Marco (29)

De Ketelaere Charles (17)

de Roon Marten (15)

Djimsiti Berat (19)

Éderson (13)

Hateboer Hans (33)

Holm Emil (3)

Kolašinac Sead (23)

Koopmeiners Teun (7)

Lookman Ademola (11)

Miranchuk Aleksey (59)

Muriel Luis (9)

Musso Juan (1)

Pašalić Mario (8)

Rossi Francesco (31)

Ruggeri Matteo (22)

Scalvini Giorgio (42)

Scamacca Gianluca (90)

Toloi Rafael (2)

Zappacosta Davide (77)

Zortea Nadir (21)