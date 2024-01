Manchester City: Rodri potrebbe saltare la gara di FA Cup per lutto

Il Manchester City potrebbe fare a meno del centrocampista Rodri per lo scontro del terzo turno di FA Cup, in programma domenica contro l’Huddersfield. Lo spagnolo infatti ha perso la nonna, e ha ottenuto un congedo grazie al quale è attualmente tornato a Madrid. L’allenatore Pep Guardiola afferma che il giocatore non è stato definitivamente escluso, ma sembra improbabile che sarà presente per la sfida all’Etihad Stadium. Il tecnico catalano in conferenza stampa ha dichiarato: “Sfortunatamente la nonna di Rodri è morta ieri e lui è a Madrid. Oggi e domani non sarà qui. Se tutto va bene tornerà per la partita, ma se dovesse restare, le questioni familiari sarebbero la cosa più importante“.