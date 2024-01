Atp/Wta Brisbane 2024: programma, orari e ordine di gioco sabato 6 gennaio

Entra nel vivo il torneo di Brisbane 2024, sia a livello Atp che Wta. Sabato 6 gennaio si disputeranno infatti le semifinali, che per il femminile vedranno in campo la numero 2 e la numero 4 del ranking, Sabalenka e Rybakina. Al maschile invece aprirà il programma la sfida tra Rune e Safiullin, mentre in chiusura il match tra Dimitrov e Jordan Thompson, che ha eliminato Nadal ai quarti. Tutte le sfide di singolare si disputeranno nel campo centrale, la Pat Rafter Arena. Di seguito il programma completo.

PAT RAFTER ARENA

ore 2.00 Minnen/Watson vs (5) Kichenok/Ostapenko

non prima delle 4.00 Noskova vs (2) Rybakina

non prima delle 6.00 (1) Rune vs Safiullin

non prima delle 9.30 (1) Sabalenka vs (8) Azarenka

non prima delle 11.30 Thompson vs Dimitrov



COURT 1

ore 5.00 (8) Bhambri/Haase vs (2) Glasspool/Rojer

a seguire (1) Krawietz/Puetz vs Purcell/Thompson