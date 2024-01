Frosinone, Di Francesco: “L’idea del direttore Angelozzi è di puntare sui giovani”

Impegno casalingo per il Frosinone, che ospiterà domani pomeriggio allo Stirpe il Monza. La sfida sarà valida per la 19esima giornata di Serie A 2023/2024.

I giallazzurri sono reduci da un periodo non esaltante con un solo punto nelle ultime cinque gare. Proveranno a sfruttare il fattore campo per conquistare un risultato positivo. A parlare del momento in casa canarina e a presentare il match è il tecnico Di Francesco: “C’è grande bisogno di adattamento, ma questa non deve essere una scusa perché contro la Lazio per ben settanta minuti la prestazione dei ragazzi mi è piaciuta molto. Il Monza è una grande realtà: sta facendo bene e ha un allenatore che ha costruito una squadra che sa quello che vuole“.

Si parla poi di mercato: “L’idea del direttore Angelozzi è quella di andare su calciatori più o meno giovani che hanno voglia di dimostrare il loro valore“. Il primo acquisto di questo gennaio è stato l’attaccante francese Farès Ghedjemis. “Lo conoscevo poco perché proviene dal Rouen, che milita nella serie C francese. Gioca a destra ma è un mancino come Soulé, anche se ha caratteristiche differenti. Si è presentato bene anche con i compagni che lo hanno già ribattezzato ‘Benzema‘. Il direttore ha questi colpi e quando li mette a segno sono sempre curioso di verificare la crescita di questi ragazzi“.

Di Francesco parla dell’affare con la Juventus per Huijsen, ormai sfumato: “Non l’ho mai fatto, ma se mi dicono che un calciatore vuole parlare con me allora può capitare, ma sempre nel rispetto dei ruoli. Con Huijsen ad esempio abbiamo avuto modo di sentirci perché lo ha chiesto, anche se poi ha fatto scelte diverse. A Frosinone deve venire chi ha voglia. I giovani in questo contesto stanno crescendo e devono avere la volontà e la possibilità di farlo anche commettendo degli errori“.