Mallorca, Maffeo denuncia insulti social: “Vediamo se annunci che hai il cancro così posso ridere di te”

Il laterale del Mallorca Pablo Maffeo ha denunciato insulti e minacce ricevuti attraverso i social network. Lo spagnolo infatti ha pubblicato nelle sue storia Instagram degli screen dove si vede la chat con un tifoso che lo insulta gravemente da diversi mesi. “Maffeo, vediamo se annunci che hai il cancro così posso ridere“, è uno dei messaggi ricevuti dal calciatore del ex Manchester City. Lo stesso utente poi tira in ballo anche altri giocatori, ovvero Ivan Alejo e Fali, entrambi del Cadice, e Rajillo, compagno di squadra di Maffeo al Mallorca: “Tu, Raíllo, Alejo e Fali siete calciatori assassini e criminali che dovrebbero essere in prigione“.