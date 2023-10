F1 GP Stati Uniti, Russell: “In Messico capiremo gli aggiornamenti, il secondo posto è fondamentale”

George Russell commenta il Gran Premio degli Stati Uniti, che ha concluso in settima posizione: “Direi che la mia gara si può riassumere in due momenti. Il Gran Premio è iniziato nella maniera peggiore e ho perso due posizioni, poi ho montato le gomme hard, e ho dovuto gestire i consumi di carburante. A quel punto il motore si è surriscaldato e non ho potuto dare più il massimo. Ho cercato almeno di attaccare Leclerc ma era troppo tardi. Abbiamo messo in mostra diverse novità come un fondo rinnovato. Non ci rimarrà che aspettare il Messico per capire se davvero le cose sono andate nella nostra direzione. Dobbiamo concludere la stagione nel secondo posto della classifica costruttori, quello è fondamentale”.