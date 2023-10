Scommesse, Di Canio durissimo: “Siete dei cog**oni! Se scommetti sul calcio sei stupido!”

“Popi (il regista di Sky Calcio Club, ndr), dammi la camera fissa. Ecco. Siete dei coglioni! Se scommetti sul calcio sei vuoto, sei stupido. Non bisogna giustificare chi ha scommesso!”. Così in modo teatrale e con durezza Paolo Di Canio in un’invettiva lanciata a Sky Calcio Club sul caso delle scommesse. L’ex centrocampista si è rivolto direttamente ai giocatori coinvolti attaccandoli e chiedendo di non giustificare chi ha scommesso sul calcio come fatto da diversi opinionisti.