Liverpool, ufficiale l’ingaggio di Endo dallo Stoccarda

Il Liverpool ha ufficializzato l’ingaggio di Wataru Endo, centrocampista giapponese e capitano della nazionale nipponica che arriva dallo Stoccarda per 16,2 milioni di sterline, circa 19 milioni di euro. Il classe ’93 indosserà la maglia numero 3 e avrà il difficile compito di far dimenticare ai tifosi e agli addetti ai lavori dei Reds la delusione per i mancati acquisti di Moises Caicedo e Romeo Lavia, entrambi cercati a lungo dalla squadra di Jurgen Klopp ma finiti poi al Chelsea.

Dal lato suo Endo porta tutto l’entusiasmo tipico di chi arriva come nuovo acquisto ad Anfield: “Non vedo l’ora di iniziare e di vedere i tifosi. Sono un centrocampista difensivo, ma voglio aiutare la squadra in ogni modo“. Giocatore molto duttile, il nipponico all’occorrenza può infatti essere impiegato anche come difensore centrale e terzino sinistro. In più, nonostante la vocazione difensiva, Endo ha dimostrato in carriera di non disdegnare qualche sortita in attacco, come dimostrano le 15 reti in 133 presenze messe a segno nello Stoccarda.