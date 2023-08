Talster-Cambuur interrotta: tutti gli aggiornamenti

Nel corso del primo tempo è stata interrotta la sfida tra Talster e Cambuur, valevole per la seconda giornata della Eerste Divisie (serie B olandese). Al 19′, infatti, gli ospiti sono passati in vantaggio grazie a un calcio di rigore trasformato da Smit. I tifosi ospiti non hanno però gradito la decisione dell’arbitro e, per protesta, hanno lanciato oggetti in campo, soprattutto bicchieri. Il direttore di gara non ha potuto far altro che sospendere la gara e spedire le squadre nel tunnel degli spogliatoi.

AGGIORNAMENTO ORE 20.35 – Dopo circa un quarto d’ora di stop, la situazione sembra esser stata riportata alla calma e la partita è ricominciata.