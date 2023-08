Serie B, Balata: “Le aspettative per la stagione sono alte, Spalletti farà bene da CT”

Il presidente della Lega Serie B Mauro Balata ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della prima gara del campionato cadetto, quella tra Bari e Palermo: “Finalmente si riparte e si torna a parlare di calcio giocato, con le aspettative che come al solito sono molto alte. Vogliamo confermarci come il campionato più imprevedibile e lottato di Europa, un dato che è emerso da un’apposita ricerca.

Poi una nota di merito sui giovani: “La Serie B è il miglior progetto per il futuro del calcio italiano. Dobbiamo dare fiducia ai nostri giovani e farli esprimere in un campionato di livello altissimo e sempre più competitivo“. Balata si è infine soffermato anche sulla scelta di affidare la panchina della Nazionale Italiana a Luciano Spalletti: “Faccio i miei complimenti a Gravina perché Spalletti è un’ottima scelta, sono convinto che farà bene“.