Come annunciato dalla procura di Nantes, un conducente di un veicolo da trasporto turistico è stato incriminato per omicidio volontario e incarcerato, in seguito alla morte di un tifoso del Nantes, accoltellato sabato a margine della partita di Ligue 1 contro il Nizza. Un secondo conducente è stato incriminato per violenza e falsificazione di prove.