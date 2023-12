Pagelle Torino-Atalanta 3-0: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Torino-Atalanta, match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Brutta Atalanta che non riesce mai ad entrare in partita mentre i padroni di casa sono concentrati, tosti e anche lucidi. E sbloccano la partita nel primo tempo grazie ad un bel cross di Vlasic e Zapata che beffa Scalvini e fa 1-0. Lo stesso Scalvini fa fallo da rigore nei confronti di Buongiorno, dal dischetto Sanabria fa 2-0. L’Atalanta non riesce a reagire e crolla nel finale: ancora Zapata, 3-0.

LE PAGELLE E I VOTI

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic 6.5; Tameze 6, Buongiorno 6.5, Rodriguez 6.5; Bellanova 6.5 (47’st Djidji sv.), Linetty 6.5 (39’st Ricci sv), Ilic 6.5, Vojvoda 6; Vlasic 7; Sanabria 7 (39’st Karamoh sv), Zapata 8. In panchina: Gemello, Popa, Zima, Sazonov, Lazaro, Seck, Gineitis, Savva, Soppy. Allenatore: Juric 6.5.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso 6; De Roon 5.5, Scalvini 4.5, Djimsiti 6 (18’pt Bakker 5), Hateboer 5 (1’st Holm 6), Ederson 5.5, Koopmeiners 5.5, Ruggeri 6; Miranchuk 5.5 (47’st Adopo sv); De Ketelaere 6 (13’st Pasalic 6), Lookman 5 (1’st Muriel 5.5). In panchina: Carnesecchi, Rossi, Zortea, Kolasinac, Bonfanti, Mendicino, Zappacosta, Cisse. Allenatore: Gasperini 5.

ARBITRO: Piccinini di Forlì 6.

RETE: 22’pt e 50’st Zapata, 11’st Sanabria

NOTE: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni, circa 18.000 spettatori presenti.

Ammoniti: Linetty, Buongiorno, Scalvini, De Roon.

Angoli: 4-3.

Recupero: 1′ pt, 5′ st.