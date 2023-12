Liga 2023/24: pareggio tra Celta Vigo e Cadice, Strand Larsen risponde a Ramos

Finisce in pareggio 1-1 il posticipo della quindicesima giornata di Liga tra Celta Vigo e Cadice. Gli ospiti hanno sbloccato la gara al 16′ grazie a Chris Ramos, alla quarta marcatura in campionato. L’incontro però si complica per i gialloblù, che rimangono in 10 uomini al 33′ a causa del cartellino rosso diretto sventolato a Victor Chust. I celestes però ne approfittano solo a metà: il gioiellino norvegese Jorgen Strand Larsen firma il pareggio al 57′, ma nonostante l’assedio della seconda frazione non arriva il gol vittoria. Il Celta non riesce così ad uscire dalla zona retrocessione, rimanendo al diciottesimo posto con 9 punti. Il Cadice invece può parzialmente sorridere con i suoi 12 punti e la sedicesima piazza.