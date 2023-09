Milan-Lazio, infortunio muscolare per Loftus Cheek: cambio al 28′

Tegola per Stefano Pioli. Nel corso del primo tempo di Milan-Lazio, match valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, Ruben Loftus Cheek ha chiesto il cambio dopo neanche mezzora di gioco per via di un problema muscolare. Al suo posto è entrato Musah. Da valutare le condizioni del centrocampista rossonero che quasi sicuramente salterà le partite con Borussia Dortmund e Genoa, ultimi due match prima della sosta per le Nazionali.