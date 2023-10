Ligue 1 2023/24: crisi senza fine per il Lione, crolla in casa 2-1 anche contro il Clermont

Prosegue l’incubo per il Lione, che non riesce a trovare la prima vittoria stagionale e perde 2-1 anche contro il Clermont. Nella sfida tra le ultime due della classe, la formazione allenata da Fabio Grosso ha infatti trovato una nuova sconfitta, la sesta su nove partite in questo avvio di campionato. Primo successo invece per gli ospiti, che mettono la freccia in classifica lasciando sul fondo della graduatoria proprio l’OL. I bluamaranto passano in vantaggio al 10′ grazie alla rete di Cham-Saracevic, e al 35′ trovano anche il raddoppio con Magnin. Nel secondo tempo il Lione reagisce di rabbia e accorcia quasi subito le distanze al 52′ con l’autorete di Ogier, ma nonostante l’assalto non riesce a trovare il gol del pari. Finisce così 2-1 tra i fischi del Groupama Stadium.