Highlights Virtus Bologna-Sassari 80-66, Serie A1 basket 2023/2024 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 1

Il video con gli highlights di Virtus Bologna-Sassari 80-66, sfida valida come 4^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Prosegue la striscia positiva di Abass e compagni che verso metà gara trovano il parziale che spacca in due il match e continuano a rimanere imbattuti in campionato insieme a Veneza e Brescia. Terza sconfitta per Sassari.