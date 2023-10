F1 GP Stati Uniti, Leclerc furioso in radio: “Un risultato del c****”

Gran Premio difficile per Charles Leclerc, che partendo dalla pole termine la sua corsa in sesta piazza. Il monegasco paga una strategia non ottima di Ferrari, che tenta l’unica sosta. Al termine della gara, Leclerc si apre in radio con il suo ingegnere Xavier Marcos, che gli fa i complimenti per la gestione delle gomme. La risposta del numero 16 è chiara: “Non importa quando facciamo un risultato così del c****”.