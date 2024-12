L’anticipo del sedicesimo turno della Liga 2024/25 sorride al Celta Vigo. La formazione asturiana infatti piega 2-0 il Mallorca al Balaidos e ne frena la corsa. A sbloccare la gara è la rete di Hugo Alvarez al 32′, poi nella ripresa gli isolani rimangono in 10 uomini per l’espulsione di Raillo e all’82’ arriva la rete dell’eterno Iago Aspas che chiude la gara. Tre punti importanti per i celesti, che a quota 21 allontanano la zona play-out.