Gli highlights e le azioni salienti di Atalanta-Milan 2-1, match della quindicesima giornata di Serie A. Decisiva la fiammata di Lookman nel finale dopo il botta e risposta nel primo tempo tra l’ex De Ketelaere e Morata. Nona vittoria di fila in campionato per la squadra di Giampiero Gasperini, che continua a volare e si gode momentaneamente la vetta a +2 sul Napoli, in attesa dell’altro match clou di giornata proprio tra partenopei e Lazio.

