La Juve Stabia torna a vincere in casa e lo fa con il risultato di 2-1 contro il Sudtirol, che subisce la quinta sconfitta di fila. All’8′ è Candellone, bravo a ribadire in rete un colpo di testa di Adorante respinto da Poluzzi, a realizzare l’1-0. Poco concreta la reazione ospite e, poco dopo la mezz’ora, è Adorante a colpire il palo con un gran destro al volo su assist di Candellone. Al 73′ gli ospiti pareggiano con Kofler su azione d’angolo. Ma sono sufficienti pochi minuti alla Juve Stabia per riportarsi in vantaggio con un colpo di testa di Bellich su corner di Leone.