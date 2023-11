Liga 2023/24: pareggio 1-1 tra Maiorca e Cadice nel recupero della 13esima giornata

Termina in pareggio 1-1 il recupero della 13esima giornata di Liga 2023/24 tra Maiorca e Cadice. All’Estadi de Son Moix gli ospiti soffrono in avvio ma passano in vantaggio al 12′ grazie alla rete del centrocampista Ruben Alcaraz. Il pareggio della formazione isolana arriva nel recupero del primo tempo con Abdon Prats, al quinto centro in campionato. Nella ripresa ci prova maggiormente il Maiorca, ma il risultato rimane inchiodato sull’1-1 fino al triplice fischio dell’arbitro. Questo risultato non cambia la classifica, con la formazione di casa che rimane in diciassettesima posizione con 10 punti, uno in meno del Cadice sedicesimo.