Real Madrid-Napoli, Simeone: “Grande partita, dispiace non aver vinto”

Intervenuto ai microfoni di Prime Video, Giovanni Simeone ha commentato la sconfitta del suo Napoli sul campo del Real Madrid: “Abbiamo fatto una grande gara contro un’ottima squadra. E’ un peccato non aver vinto perché ci proviamo sempre. E’ importante capire i nostri errori e ripartire bene domenica“.

“Sono felice della squadra, il gruppo è forte – ha proseguito il Cholito – Questa partita è molto importante per me. Ero in questo stadio che per la prima volta vidi una gara di Champions, tra Real e Barcellona. Giocare è stato speciale, anche se avrei preferito vincere visto che per me si trattava di una sorta di derby in famiglia“.