Real Madrid, Bellingham: “Mi piace la pressione di giocare qui, siamo una squadra forte”

Le parole di Jude Bellingham dopo la vittoria del Real Madrid contro il Napoli: “È stata una bella prova per noi, anche se siamo dispiaciuti per i due gol subiti. Questa squadra è forte e vuole andare avanti nel cammino in Champions. Mi piace la pressione di giocare in una squadra come il Real. I miei compagni mi hanno dato la forza per giocare. Sono nato per giocare in qualsiasi condizione“.