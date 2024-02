Barcellona, Xavi torna sull’addio: “C’è tristezza, lascio il club della mia vita. A 18 anni dissi no al Milan”

“Andiamo passo dopo passo, se vogliamo puntare ancora a vincere la Liga non possiamo sbagliare più, sperando che invece lo facciano Girona e Real”. Xavi in conferenza stampa traccia la linea in vista dei prosimi mesi di stagione, gli ultimi sulla panchina del Barcellona, che domani affronterà il Celta Vigo e tra pochi giorni il Napoli. “C’è tristezza, perchè lascio il club della mia vita. Credo che ora si dia più peso al lavoro che abbiamo fatto. Ma sono tranquillo e motivato e darò la vita perchè tutto funzioni al meglio”, ha ammesso il tecnico dei blaugrana, che è tornato a parlare del suo legame con il club. “E’ logico che si facciano dei nomi ma ho preso la mia decisione per il bene del club, che ho messo sempre al di sopra di me durante tutta la mia carriera. Ho messo soldi di tasca mia per allenare qui, a 18 anni non ho voluto nemmeno sentire l’offerta del Milan. Ho anche detto al presidente che l’ingaggio che avrei dovuto percepire per il mio ultimo anno lo può dare al prossimo allenatore”.