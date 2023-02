Highlights e gol Villareal-Barcellona 0-1, Liga 2022/2023 (VIDEO)

Il video con highlights e gol di Villareal-Barcellona 0-1, match valido per la ventunesima giornata della Liga 2022/2023. I blaugrana vincono anche in casa del “Sottomarino Giallo” e volano a +11 sul Real Madrid, che ha una partita in meno a causa degli impegni nel Mondiale per Club. Ancora una volta decisivo Pedri, autore del gol-vittoria al 18′ del primo tempo. Di seguito le immagini salienti dell’incontro.

LA CRONACA DEL MATCH

GLI HIGHLIGHTS