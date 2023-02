Serie C, Giugliano-Monterosi 0-2: il centrocampista Parlato para un rigore

di Michele Muzzarelli 11

Incredibile quanto successo in Giugliano-Monterosi 0-2, sfida di Serie C andata in scena al “Partenio” di Avellino. I laziali si sono imposti fuori casa grazie al rigore parato dal centrocampista Samuele Parlato, che al 91′ è andato in porta per l’espulsione del portiere Alia dopo che l’allenatore Leonardo Menichini aveva esaurito i cambi. Sul dischetto è andato Salvemini, che aveva subito il fallo da Alia e si è visto parare il penalty da Parlato nell’incredulità generale. Pochi secondi dopo il contropiede in pieno recupero, per il definitivo 2-0 segnato da Tolomello.

Dopo la partita, Parlato ha spiegato quanto successo: “Sono contento perchè sono pronto a tutto per aiutare la squadra, ho scelto un angolo prima che calciasse il rigore e ho seguito il consiglio del nostro preparatore dei portieri. Così mi sono buttato alla mia destra ed è andata bene.”