Liga 2022/2023, il Barcellona non si ferma: Villareal battuto 1-0, decisivo Pedri

Continua la marcia del Barcellona in testa alla Liga 2022/2023. I Blaugrana hanno battuto il Villareal in trasferta per 1-0 al termine di un match rimasto in bilico fino all’ultimo secondo. Gli uomini di Xavi portano così a 11 i punti di vantaggio sul Real Madrid, rimasto con una partita giocata in meno a causa degli impegni nel Mondiale per Club. Adesso i catalani proveranno anche a rilanciarsi in Europa League, con la doppia sfida al Manchester United che ricorda le migliori serate di Champions League.

GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH

La cronaca – Il Barcellona cerca di partire subito forte e al 3′ Reina è già chiamato alla parata su Lewandowski, pescato alla grande in area da Pedri. Il Villareal fatica a uscire dalla propria trequarti e al 18′ i blaugrana passano in vantaggio con merito: Raphinha pesca proprio Pedri, che combina con Lewandowski e al termine di un’azione di pregevole fattura mette in rete per il vantaggio degli uomini di Xavi. Dopo pochi minuti il Barcellona sfiora più volte il raddoppio, prima con la punizione di Raphinha che termina a lato di un soffio e poi con un nuovo duello tra Lewandowski e Reina che viene vinto dal portiere ex Napoli. Il difetto del Barcellona è proprio quello di non chiudere la partita, così nel recupero del primo tempo rischia tantissimo quando Morales si divora il gol del pareggio a tu per tu con Ter Stegen.

Anche il secondo tempo parte su buoni ritmi, con il Barcellona deciso a trovare il raddoppio per mettere il risultato al sicuro. Il Villareal però a sua volta cerca di alzare i giri del motore, ma Lewandowski e Raphinha continuano a non concretizzare le occasioni per il 2-0. Al 66′ ci si mette anche Pedri, che si divora la doppietta a tu per tu con Reina. Il Villareal soffre ma rimane in partita fino all’ultimo, con Nino che al minuto 87 non va lontano dal colpo grosso con una girata in area che mette i brividi a Ter Stegen. Al 90′ il Villareal troverebbe anche il pareggio con Chukwueze, ma viene tutto annullato per fuorigioco. Nel recupero Lewandowski, in serata decisamente poco cinica, sbaglia ancora la conclusione del 2-0, ma i tre punti per Xavi arrivano ugualmente.