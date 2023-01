Highlights e gol Tottenham-Portsmouth 1-0, FA Cup 2022/2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 20

Si conclude parte dei trentaduesimi di finale di FA Cup 2022/2023. Avanti il Tottenham di Antonio Conte che batte 1-0 il Portsmouth, club che milita in League One (Serie C) in casa. Decisiva la rete di Harry Kane al 50′ che trascina gli Spurs ai sedicesimi della storica competizione inglese. Avanti anche Leicester e Southampton che battono Gillingham e Crystal Palace.