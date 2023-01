Biathlon, inseguimento maschile Pokljuka 2023: dominio J.Boe, sfuma il podio per Giacomel

Settima vittoria stagionale per Johannes Thingnes Boe. Il norvegese domina l’inseguimento di Pokljuka, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon, chiudendo la sua gara con un solo errore ai poligoni e conquistando la doppietta dopo il successo nella sprint di ieri. Primo podio stagionale per Quentin Fillon Maillet, che ha avuto la meglio sul finale su Tarjei Boe. Sfuma il podio per Tommaso Giacomel. Azzurro in lotta con i norvegesi e il francese in una prima parte di gara praticamente perfetta fino all’ultimo poligono, dove con due errori è costretto a dire addio al terzo posto chiudendo quinto dietro a Laegreid. Per l’azzurro si tratta comunque del miglior risultato in carriera. In casa Italia è 26esimo Didier Bionaz a 3’25” da Johannes Boe, mentre Patrick Braunhofer è 36esimo e David Zingerle è 58esimo.

LA CLASSIFICA FINALE

J. Boe (NOR) Fillon Maillet (FRA) T. Boe (NOR) Laegreid (NOR) Giacomel (ITA) Christiansen (NOR) Andersen (NOR) Dale (NOR) Lapshin (KOR) Hartweg (GER)

26. Bionaz

36. Braunhofer

58. Zingerle