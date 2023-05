Lazio batte Sassuolo: il Napoli potrà festeggiare in campo ad Udine

La Lazio riesce a battere il Sassuolo all’Olimpico e quindi il Napoli, domani sera, avrà una seconda di chances di conquistare sul campo il terzo Scudetto della sua storia. Dopo la delusione arrivata domenica pomeriggio al ‘Maradona’ contro la Salernitana, molti tifosi e probabilmente gli stessi giocatori del club partenopeo “temevano” di aggiudicarsi la competizione in albergo, con un pareggio o una sconfitta questa sera dei biancocelesti. Invece torna al successo la formazione di Sarri e quindi domani ad Osimhen e compagni basterà uscire imbattuti dalla Dacia Arena di Udine per la conquista del trofeo e i festeggiamenti con i tanti tifosi arrivati in Friuli.