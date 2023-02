Highlights e gol Leicester-Tottenham 4-1: Premier League 2022/2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 52

Il video dei gol e degli highlights di Leicester-Tottenham, match valevole per la ventitreesima giornata della Premier League 2022/2023. Tonfo degli Spurs, che non riescono a dar seguito al successo casalingo contro il Manchester City e crollano al King Power Stadium. Dopo il vantaggio di Bentancur, arrivano ben quattro reti delle Foxes, che conquistano tre punti importanti in chiave salvezza. In alto le immagini salienti del match.