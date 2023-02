Scherma, 15 gli azzurri in tabellone al Grand Prix di fioretto

Seconda giornata di gara per il Grand Prix FIE Trofeo Inalpi di fioretto in corso al Pala Alpitpur di Torino, dedicata alle qualifiche maschili. Già nel tabellone principale, per diritto di ranking, Tommaso Marini, n. 1 Fie, Alessio Foconi, n. 2 Fie, e Daniele Garozzo, n. 6 Fie. Sulle pedane nella giornata di oggi, invece, Guillaume Bianchi, Giorgio Avola, Filippo Macchi, Edoardo Luperi, Davide Filippi, Francesco Ingargiola, Alessio Di Tommaso, Giulio Lombardi, Damiano Rosatelli, Tommaso Martini, Damiano Di Veroli, Alessandro Paroli, Pietro Velluti, Giuseppe Franzoni, Francesco Pio Iandolo, Lorenzo Nista e Federico Pistorio.

Si sono qualificati per il tabellone principale gli azzurri Francesco Ingargiola, Damiano Di Veroli, Lorenzo Nista, Filippo Macchi, Tommaso Martini, Edoardo Luperi, Davide Filippi, Guillaume Bianchi, Alessio Di Tommaso, Tommaso Marini, Federico Pistorio, Giorgio Avola, che quindi andranno ad aggiungersi a Tommaso Marini, Alessio Foconi e Daniele Garozzo in tabellone. Domani, dunque, il Trofeo Inalpi assegnerà i titoli maschile e femminile con gli assalti dei due tabelloni a partire dalle ore 9 e le finali in programma dalle ore 17.30.