Serie B 2022/2023: la Ternana ferma il Parma, l’Ascoli di Breda torna al successo

Il Parma, dopo il grande successo delle scorso turno con il Genoa, non riesce ad andare oltre un pareggio per 1-1 contro la Ternana nel match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Allo stadio Libero Liberati i padroni di casa partono con il piede giusto trovando la rete del vantaggio dopo appena quattro minuti con Antonio Palumbo: l’attaccante lascia partire un tiro a giro da dentro l’area ed insacca la sfera in fondo al sacco dove Buffon non può arrivare. I ducali reagiscono immediatamente e, dopo diversi tentativi, agguantano il pareggio con il gol di Adrian Bernabé, autore di una grande realizzazione dalla distanza con il mancino. Al termine di questa sfida, dunque, le due compagini salgono entrambe a 34 punti in classifica, occupando il settimo posto insieme a Pisa, Palermo e Modena.

Ritorna alla vittoria, invece, il nuovo Ascoli di Roberto Breda, che si impone 1-0 di misura nei confronti del Perugia, in uno scontro diretto in ottica salvezza. Dopo un primo tempo caratterizzato da poche occasioni e dalla paura di subire gol da parte di entrambe le squadre, al 60′ ci pensa Michele Collocolo a siglare la marcature che regala i tre punti ai marchigiani. Il centrocampista si avventa su un pallone respinto male dalla retroguardia umbra e calcia di prima intenzione verso la porta, trovando la rete anche grazie ad una deviazione di Dell’Orco. In virtù di questo successo i bianconeri salgono al dodicesimo posto con 29 punti, mentre i biancorossi restano fermi in sedicesima posizione a quota 26.