Formazioni ufficiali Ascoli-Parma, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Ascoli e Parma, sfida valida per l’undiceisma giornata di Serie B 2023/2024. La squadra di Pecchia ha iniziato alla grande la stagione e vede tutte le sue avversarie dall’alto in questo momento in classifica. L’Ascoli è comunque in striscia positivia da alcune settimane e in casa ha raccolto due vittorie in quattro sfide finora disputate. Il fischio d’inizio è fissato alle 16:15 di sabato 28 ottobre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI ASCOLI-PARMA

ASCOLI: in attesa

PARMA: Chichizola, Osorio, Benedyczak, Estévez, Bernabé, Bonny, Ansaldi, Delprato, Sohm, Circati, Man.