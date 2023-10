F1, direttore Mugello: “Organizzare una gara è complesso, con le adeguate condizioni saremo disponibili”

“Organizzare una gara di Formula Uno all’autodromo del Mugello è un obiettivo molto complesso, noi abbiamo ancora oggi tutte le caratteristiche per ospitarla, le necessità sono più di natura economica che infrastrutturale. Sicuramente nel momento in cui ci fossero le condizioni noi saremmo disponibili come lo siamo già oggi”. Queste le parole del direttore dell’autodromo del Mugello, Paolo Poli, a margine delle finali Mondiali Ferrari in corso di svolgimento sul circuito di Scarperia. “Ovvio che la presenza in Italia di due autodromi con grande storia e grande tradizione, ovvero quello di Monza e di Imola, accompagnati comunque da territori importanti, come la Lombardia e la Romagna, fanno che sì che questi siano due competitor estremamente impegnativi da superare. Noi facciamo il terzo incomodo come abbiamo fatto in passato, quando le opportunità si presentano siamo presenti”.